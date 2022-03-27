Байден о Путине: "Этот человек не может оставаться у власти"

Президент США Джо Баден, выступая в Варшаве 26 марта, заявил, что война, которую развязал Владимир Путин против Украины, стала для России стратегическим провалом. По словам американского президента, Путин больше "не может оставаться у власти". Представитель Белого дома позже подчернул, что замечание, сделанное Байденом, "не свидетельствует об изменении политики Вашингтона", поскольку США "не стремятся к смене режима в России".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Президент Джо Байден в субботу подчеркнул решимость и силу украинцев, сражающихся против российских захватчиков в ходе "великой битвы за свободу", и сказал, что мир должен подготовиться к "длительной" борьбе за демократию.

Выступая с речью в Королевском замке в центре Варшавы, Байден заявил, что российские власти "задушили демократию" внутри страны и теперь стремятся сделать это в других местах". Обращаясь к украинцам, президент подчеркнул: "Мы вместе с вами. Точка".

Американский президент заявил, что Владимир Путин "не может оставаться у власти", а его война против Украины "является стратегическим провалом" Москвы. Позже в Белом доме уточнили, что Байден не призывал к смене власти в России, а имел в виду путинские амбиции в соседних странах.

"Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить обладать властью над своими соседями или регионом, — сказал представитель Белого дома. — Он не обсуждал власть Путина в России или смену режима".

Президент Соединенных Штатов добавил, что российско-украинская война, которая продолжается уже второй месяц, объединила Запад. Он подчеркнул, что НАТО всегда было оборонным альянсом, и никогда не преследовало развал России.

В своем выступлении Байден процитировал слова Папы Иоанна Павла II, родившегося в Польше, и польского диссидента и бывшего президента Леха Валенсу, предупредив, что вторжение Путина в Украину грозит "десятилетиями войны".

"В этой битве нам нужно быть честными с собой. Это сражение нельзя выиграть ни за дни, ни за месяцы", — сказал Байден.

Во время выступления президента в замке присутствовали около 1000 человек, включая нескольких украинских беженцев.