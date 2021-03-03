Байден обещает в мае снабдить вакцинами всех граждан США
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Регистрация вакцины Johnson & Johnson, которая будет производиться круглосуточно 7 дней в неделю, делает возможным скорое производство сотен миллионов доз. Байден считает, что уже в мае их хватит для всех американцев.

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По словам президента США Джо Байдена, в США к концу мая будет достаточно вакцин от коронавируса, чтобы сделать прививку всем гражданам страны. Об этом он заявил во вторник, 2 марта, в Вашингтоне после появления новостей о том, что фармакологический концерн Merck согласился производить вакцину своего конкурента, компании Johnson & Johnson. За это Merck должен получить от властей США компенсацию размером в 270 миллионов долларов США.

Компания Johnson & Johnson, получившая в субботу экстренную регистрацию для своей вакцины в США, благодаря специальному разрешению, может производить вакцину 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Таким образом первые 100 миллионов доз вакцины могут быть изготовлены еще до конца мая. Особенность этой вакцины состоит в отсутствии для нее особых условий хранения, кроме того, для иммунитета достаточно одного укола.

Байден также объявил о том, что до конца марта все педагоги в стране должны пройти вакцинацию с целью скорейшего открытия школ. По его словам, детей необходимо как можно скорее вернуть в школьные классы.

Всего в США 52 миллиона человек прошли хотя бы через первый укол вакцинации. Оба укола получили 26 миллионов человек. Во многих штатах США снимают ограничения: со среды в Техасе отменяют обязательное ношение масок и ограничения для ресторанов.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус Джо Байден США
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