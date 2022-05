Байден обещал не давать Украине ракеты, позволяющие обстреливать Россию. Но какие ракеты Киев все же может получить?

В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине ракеты большой дальности, способные поражать цели на территории России. Однако вскоре после этого сразу несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на источники в американской администрации, что Киев все же может получить от США современные реактивные системы залпового огня, однако меньшей дальности.

Украинские власти и военные эксперты считают, что поставки Киеву американских РСЗО могут стать решающими в войне, которую украинская армия ведет против России.

Судя по последним сводкам с фронта, Россия медленно, но поступательно захватывает новые территории в Луганской и Донецкой областях именно в силу значительного преимущества в тяжелой технике и артиллерии. По мнению украинских властей, ситуация может радикально измениться, если ВСУ получат возможность наносить массированные удары по российским тылам и передовым позициям.

Для этого украинские власти просят США передать им две реактивные системы залпового огня — M142 HIMARS и M270 MLRS с дальностью стрельбы до 300 километров. Они — в самом верху списка вооружений, которые хотел бы получить Киев от западных стран. Об этом 21 мая, накануне онлайн-переговоров министров обороны более 40 государств-членов контактной группы "Рамштайн-2", открыто сказал президент Владимир Зеленский.

В течение последней недели американские СМИ сообщали, что Вашингтон приближается к этому решению, однако окончательно оно еще не принято. Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на анонимного источника в администрации президента США, что в Белом доме опасаются передавать Киеву такие системы, которые позволят ему наносить удары по территории России.

Корреспондент агентства Рейтер Стив Холланд в понедельник рассказал в "Твиттере", что задал Байдену такой вопрос: "Намерены ли вы посылать Украине ракетные системы дальнего радиуса действия?" В ответ президент США сказал: "Мы не намерены отправлять Украине ракетные системы, которые способны бить по территории России".

