Байден обвинил Пентагон в создании помех для передачи власти
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Избранный президент США Джо Байден заявил, что руководство Пентагона создает помехи для осуществления передачи дел под руководство новой администрации США. Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляция которого велась на его странице в Twitter.

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Он добавил, что его команда намерена заняться модернизацией приоритетов США в оборонном секторе. Такой стратегии администрация намерена следовать для противостояния угрозам со стороны Китая и России.

"Многим ведомствам, которые жизненно важны для нашей безопасности, был нанесен громадный ущерб. Многие из них опустошены с точки зрения наличия персонала, возможностей и состояния морального духа", — сказал Байден.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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президент США Путин Twitter Джо Байден Пентагон
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