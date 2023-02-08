Байден обвинил РФ и Covid-19 в глобальной инфляции
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Главными причинами мировой инфляции являются — пандемия коронавируса и война, развязанная Россией против Украины. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил президент США Джо Байден во время выступления перед обеими палатами Конгресса США с ежегодной речью, пишет Reuters.

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"Инфляция стала глобальной проблемой, потому что пандемия непосредственно нарушила наши цепи поставок, а несправедливая и жестокая война Путина в Украине привела к перебоям в снабжении энергией и продовольствием, заблокировала вывоз зерна из Украины", — отметил глава Белого дома.

По его словам, Соединенные Штаты Америки достойно встретили этот вызов и достигли лучших результатов, чем другие страны.

"Мы сейчас в лучшем положении, чем любая другая страна на Земле", — заявил президент США.

Президент США также во время обращения в Конгресс заявил, что Америка продолжит поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.

Также он назвал американскую демократию "несокрушимой" и пообещал сотрудничать с республиканцами.

Напомним, ФБР изъяло в одном из домов президента США Джо Байдена его блокноты, в которых он делал записи во время пребывания на посту вице-президента.

Ранее стало известно, что Байден планирует посетить Европу в связи с годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

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