Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Соединенные Штаты завершат свою военную миссию в Ираке к концу текущего года. Об этом президент США Джозеф Байден заявил в понедельник, 26 июля, в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме. По словам Байдена, это будет "новая фаза" в отношениях двух стран.

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Сотрудничество Вашингтона и Багдада в борьбе с терроризмом продолжится, подчеркнул американский лидер. "Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы быть на месте, продолжать обучать (иракских военных. — Ред.), помогать и содействовать борьбе с "Исламским государством", — сказал глава Белого дома присутствовавшим на встрече репортерам.

Таким образом, новый план Вашингтона не предусматривает полномасштабного вывода войск. Вместо этого солдаты США продолжат заниматься обучением, материально-техническим обеспечением и консультированием иракских военнослужащих.

Давление на аль-Казыми в Ираке

Иракский премьер-министр аль-Казыми находится под сильным давлением в своей стране. Всего неделю назад около 30 человек погибли, а не менее 60 получили ранения в результате атаки смертницы на рынке в пригороде Багдада. Одновременно в Ираке растет влияние группировок проиранских ополченцев, требующих вывода около 2500 американских солдат. В этом году проиранские группировки осуществили около 50 ракетных и беспилотных атак по базам США в Ираке, указывает агентство AFP.

Американские военные играли активную роль в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Но уже при предшественнике Байдена Дональде Трампе большая часть контингента была выведена из Ирака. Оставшиеся военнослужащие официально задействованы в качестве консультантов и инструкторов иракской армии.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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президент США "Исламское государство" Вашингтон Джо Байден Дональд Трамп Ирак
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