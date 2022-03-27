Байден планирует ввести минимальный налог для сверхбогатых
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Более 700 семей в США обладают имущество свыше 100 миллионов долларов. Согласно планам Белого дома, они должны будут платить минимальный налог не менее 20 процентов от их полного дохода.

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Администрация президента США Джо Байдена намерена предложить минимальный налог для сверхбогатых людей в рамках бюджета на 2023 год. Об этом говорится в документе, опубликованном Белым домом в субботу, 26 марта.

Согласно проекту, налог не менее чем 20 процентов будет взиматься с домохозяйств, обладающих имуществом более 100 миллионов долларов — таких в США насчитывается свыше 700. Сейчас они платят налоги по более низкой ставке, чем остальное население.

Новый налог позволит в течение следующего десятилетия сократить бюджетный дефицит примерно на 360 миллиардов долларов. Демократы США хотят использовать его для финансирования планов по масштабным инвестициям в социальные программы и защиту климата.

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