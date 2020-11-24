Байден победил в Неваде по решению Верховного суда штата
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Верховный суд штата Невада заявил о победе кандидата на пост президента США демократа Джо Байдена по результатам подсчета голосов в штате. Об этом сообщает Associated Press.

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Таким образом по итогам прошедших 3 ноября выборов представителю Демократической партии достаются еще шесть голосов выборщиков от штата.

Вместе с ним победу одержала кандидат на пост вице-президента Камала Харрис.

Соответствующее решение будет передано для подписания губернатором штата Стивом Сисолаком.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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президент США американские СМИ CNN Верховный суд Джо Байден Дональд Трамп
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