Байден подписал пакет помощи на $1,9 трлн. Демократы хотят, чтобы американцы помнили об этом до следующих выборов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден подписал пакет экономической помощи размеров в 1,9 трлн долларов, который предусматривает прямые единоразовые выплаты в 1,4 тыс. долларов для большинства американцев, а также налоговые льготы для миллионов семей.

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Теперь правящая Демократическая партия планирует двухнедельную кампанию, чтобы сохранить в избирателях память об этом решении до следующих выборов.

В четверг в своем первом после вступления в должность телеобращении к нации президент Байден заявил, что надеется на то, что Америка отметит в этом году 4 июля как день независимости от коронавируса, если американцы примут активное участие в вакцинации.

Подписывая законопроект, Байден пообещал, что эти деньги помогут восстановить экономику Америки и поддержат рабочих и средний класс.

Это уже третий по счету план спасения экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантином. Два предыдущих пакета были приняты в прошлом году и подписаны бывшим тогда президентом Дональдом Трампом.

Правительство США уже приняло три пакета помощи для пострадавших от пандемии граждан и компаний на общую сумму в более чем 5 трлн долларов.

На банковских чеках с пособиями, отправленными в правление Трампа, стояла личная подпись президента. Байден этого делать не будет, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В отличие от двух предыдущих пакетов помощи, за этот не проголосовал ни один из законодателей-республиканцев в обеих палатах Конгресса. Он прошел через Палату представителей и Сенат исключительно благодаря голосам демократов.

Это, впрочем, не отражает взглядов избирателей: проведенный в марте опрос социологического центра Pew показал, что около 70% взрослых американцев поддержали инициативу, в том числе 41% республиканцев.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл выступил с критикой плана и сказал, что никогда еще сенаторы так поспешно не распоряжались судьбой двух триллионов долларов.

Кто получит выплаты и льготы?

Прямые одноразовые выплаты в 1,4 тыс. получат все американцы, зарабатывающие меньше 75 тыс. долларов в год или 150 тыс. на супружескую пару. Это большинство населения.

Множество семей с несовершеннолетними получат дополнительные налоговые льготы размером от 3 тыс. до 3,6 тыс. долларов за ребенка — вдобавок к уже существующим вычетам.

Кроме того, до сентября будет продлено пособие по безработице размером 300 долларов в неделю.

Еще 350 млрд. уйдут на поддержку штатов и округов, 130 млрд — на открытие школ, почти 50 млрд — на программу тестирования и исследования коронавируса и еще 14 млрд на дополнительные закупки вакцин.

План предусматривает также поддержку малого и среднего бизнеса.

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Вашингтоне:

Изначально планировалось, что амбициозно озаглавленный "Акт о плане восстановления Америки" Джо Байден подпишет в пятницу в Белом доме.

Вместо этого заключительный этап в принятии первого важного законодательного акта президента был перенесен на вечер четверга.

Запланированная на пятницу официальная церемония тем не менее состоится. Изменение графика раскрывает спешку, с которой администрация президента хочет донести до американцев все преимущества этого масштабного и многогранного плана бюджетных расходов.

Это, как и обращение Байдена к нации вечером в четверг, означает начало двухнедельной пиар-кампании, которая включает в себя турне президента в поддержку пакета помощи.

Вряд ли ему требуется специальная реклама. Судя по опросам, план пользуется широкой поддержкой даже среди избирателей-республиканцев.

Байден и демократы хотят избежать повторения случившегося с планом выхода из рецессии, принятый в 2009 году в правление Барака Обамы.

Многие в партии считают, что демократы недостаточно подчеркивали свои заслуги в преимуществах, которые давал этот план, и избиратели забыли об их усилиях к промежуточным выборам в Конгресс в 2010 году (они закончились сокрушительным поражением для Демпартии).

Байден тогда был вице-президентом и лично наблюдал это провал. Судя по его действиям на посту президента, он о нем не забыл.

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