Байден подтвердил убийство лидера "Аль-Каиды" в результате операции ЦРУ

Лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири убит в результате удара беспилотника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Кабуле. Эту информацию подтвердил президент США Джо Байден в понедельник, 1 августа, в Белом доме. "Теперь правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет, - подчеркнул Байден, добавив: - Мы никогда не отступаем".

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Американский президент уточнил, что никто из членов семьи аз-Завахири не пострадал в ходе удара, жертв среди мирного населения в Афганистане также нет. Байден выразил надежду, что устранение главы "Аль-Каиды" принесет успокоение родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Глава Белого дома охарактеризовал контртеррористическую операцию как успешную.

Белый дом: Жертв среди мирного населения нет

По данным Reuters, речь идет о самом мощном ударе по террористической группировке с тех пор, как в 2011 году был убит ее основатель Усама бен Ладен. По сведениям агентства, атака беспилотника была совершена 31 июля.

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид ранее осудил удар, назвав его нарушением "международных принципов".

Возглавил "Аль-Каиду" в 2011 году

Аз-Завахири возглавил "Аль-Каиду" после бен Ладена в 2011 году. В 2021 году он записал отдельное видео, посвященное 20-й годовщине терактов 11 сентября в США. Четыре группы террористов захватили тогда четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона. Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле около Шанксвилла в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.

Войска США покинули Афганистан 11 месяцев назад

Американские войска покинули Афганистан 11 месяцев назад. После вывода войск США и их союзников члены радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа 2021 года вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всей страной. После захвата власти "Талибаном" в Афганистане резко усилилась волна насилия и терактов, в том числе совершавшихся враждующим с талибами "Исламским государством", которое действует в стране начиная с 2015 года.