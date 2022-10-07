Президент США Джо Байден в четверг объявил о помиловании всех американцев, осужденных по федеральным законам за хранение марихуаны.

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"Я объявляю о помиловании всех, ранее нарушивших федеральный закон о простом хранении марихуаны", — заявил президент, отметив, что тысячи людей, осужденных за хранение марихуаны, не смогли из-за этого получить работу, жилье или образование и что настала пора покончить с этой несправедливостью.

Байден также призвал губернаторов штатов воспользоваться своим правом и помиловать множество людей, которые нарушили закон о хранении в штатах, где марихуана по-прежнему находится под запретом.

"Как я часто говорил во время моей предвыборной кампании, никто не должен попадать в тюрьму за одно лишь употребление или хранение марихуаны, — подчеркнул президент. — Слишком много жизней было сломано и слишком много людей было отправлено за решетку за то, что во многих штатах давно уже разрешено".

Своим жестом Джо Байден наверняка порадует левое крыло своего политического электората и заодно продемонстрирует, что он выполняет предвыборные обещания за месяц до промежуточных выборов, в ходе которых демократам предстоит непростая задача удержать большинство в Палате представителей и Сенате.

По официальным данным, приговоры за хранение марихуаны на федеральном уровне вынесены лишь примерно 6500 осужденным, однако Джо Байден своим помилованием хотел бы охватить куда более широкий круг людей. Его инициатива заключается в том, чтобы побудить власти штатов, где марихуана по-прежнему под запретом, помиловать своих заключенных, а заодно изменить классификацию этого наркотика, переведя его в разряд менее опасных.

"Поэтому я призываю всех губернаторов последовать моему примеру в отношении тех, кто совершил преступления по законам их штатов, — отметил Байден. — Никто не должен сидеть в федеральной тюрьме за одно лишь хранение марихуаны, равно как никто не должен по той же причине находиться в местной тюрьме или тюрьме штата".

Президент сказал также, что поручил генеральному прокурору Меррику Гарланду разработать административный процесс по выдаче сертификатов о помиловании тем, на кого эта мера распространяется.

В настоящее время федеральный закон приравнивает марихуану к куда более опасным наркотикам, таким как героин и ЛСД. Марихуана до сих пор считается более серьезным наркотиком, чем такие относительно новые, но вызывающие сильнейшее привыкание вещества, как фентанил или метамфетамин.