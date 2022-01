Байден пообещал не принимать решений по Украине без ведома Киева

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 2 января, вновь подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Как заявил американский лидер, он готов вместе с союзниками решительно отреагировать в случае вторжения России в Украину, сообщает Белый дом.

Лидеры США и Украины выразили поддержку начинающимся на следующей неделе диалогу по стратегической стабильности между США и РФ и заседанию Совета Россия-НАТО.

Джо Байден заявил и о содействии мерам укрепления доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе и активной дипломатии для продвижения осуществления Минских соглашений в поддержку "нормандского формата". При этом Байден пообещал президенту Украины, что Вашингтон не будет принимать касающиеся партнеров решения без их ведома.

Ранее США и их западные партнеры, комментируя предложения РФ по гарантиям безопасности, уже предупреждали, что не намерены принимать решения, не проконсультировавшись с теми странами, которые данные решения будут затрагивать.

Как заявил после телефонного разговора с Джо Байденом Владимир Зеленский, он ценит "непоколебимую поддержку Украины". По словам украинского лидера, беседа с главой вашингтонской администрации стала доказательством того, что отношения Вашингтона и Киева носят особый характер.

"Первый международный разговор с Байденом доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации", — написал Зеленский в Twitter.

