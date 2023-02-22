Байден пообещал странам восточного блока НАТО защищать их территорию

В среду президент США встретился в Варшаве с лидерами стран, расположенных у восточных границ НАТО - так называемой "Бухарестской девятки".

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Ранее на этой неделе Байден побывал в Киеве, откуда отправился в Польшу, выступив во вторник вечером с речью о защите демократии в стране.

В ходе встречи с восточными союзниками Байден заявил, что от результата войны в Украине зависит не только свобода украинцев, но и "свободы демократий всей Европы и всего мира".

Обязательства, взятые на себя Вашингтоном в отношении союзников США, президент Байден назвал священным долгом.

"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", — заверил он.

Президент также в очередной раз пообещал, что США будут продолжать поддерживать украинцев, защищающих свою независимость.

"На кону не просто Украина, а свобода", — сказал он.

Решение Владимира Путина приостановить членство России в Договоре СНВ-III, ограничивающем ядерные арсеналы обеих стран, Байден назвал ошибочным, но развивать эту мысль не стал.

Генсек альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, назвал состоявшийся накануне визит президента США в Киев четким посланием о том, что европейская безопасность — одна из приоритетных задач Вашингтона.

Глава альянса отметил, что президент Путин готовится не к миру, а к новой войне, а поэтому поддержку Украины необходимо усилить.

"Мы не знаем, когда закончится война, но когда она закончится, мы должны быть уверены, что история не повторится", — сказал он, добавив, что нельзя позволить России продолжать "исподтишка подтачивать" безопасность Европы.

"Дадим Украине оружие"

Большинство стран "Бухарестской девятки" — ярые сторонники военной поддержки Украины, призывающие расширить военную помощь Киеву, в том числе поставив ВСУ современные системы ПВО.

На встрече Байден подтвердил свои обязательства по обеспечению безопасности восточных союзников Вашингтона и обсудил с ними поддержку Украины.

Незадолго до выступления Байдена президент Польши Анджей Дуда напомнил, что нынешняя встреча проходит накануне годовщины вторжения России в Украину, "навсегда изменившего историю нашей части Европы" и ситуацию с безопасностью во всем мире.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что хочет более активного участия Соединенных Штатов в обеспечении европейской безопасности и увеличения поставок Украине оружия.

"Давайте дадим Украине все необходимое ей оружие, чтобы победить агрессора, — написал Науседа в "твиттере" перед встречей в среду. — Давайте продолжим укреплять нашу собственную оборону. Восточный фланг НАТО должен оставаться в центре нашего внимания. Не должно остаться ни одного уязвимого места".

Перед отлетом в Варшаву премьер-министр Чехии Петр Фиала также напомнил, как важно не прекращать оказание помощи Киеву.

"Украинцы демонстрируют невероятную храбрость, — отметил Фиала. — Но они не могут вести войну без нашей помощи и без помощи больших, могущественных стран, у которых есть средства и возможности".

Однако полного единодушия в странах "девятки" нет. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал к прекращению огня и мирным переговорам по Украине, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и перерастания войны в более широкий конфликт. Это заявление расходится с призывами к полной победе Украины, на которой настаивают многие восточноевропейские страны.

"Слушая вчерашние выступления президентов США и России, я думаю, что они оказали бы человечеству гораздо большую услугу, поговорив друг с другом", — сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Венгрия поддержала не все санкционные меры, введенные ЕС в отношении России и, наряду с Турцией, пока не ратифицировала договор о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии.

В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. С идеей создания блока выступили в 2015 году президенты Румынии Клаус Йоханнис и Польши Анджей Дуда. Цель союза — укрепление сотрудничества между новыми членами НАТО для повышения уровня безопасности и стабильности между Балтийским и Черным морями.

Митинг в Москве

Тем временем в Москве тысячи людей собрались на стадионе в Лужниках, где начался концерт, приуроченный к годовщине российского вторжения в Украину и отмечаемому в четверг Дню защитника отечества.

Концерт посетил российский президент Владимир Путин, обратившийся к собравшимся с приветственным словом, призвав их к единству и заявив, что на сегодняшний день защитником отечества фактически является каждый житель страны.

"Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство страны, о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей", — сказал Путин со сцены митинг-концерта в "Лужниках".

По словам Путина, слова "защитник отечества" имеют мощное мистическое и святое значение.

Ранее Путин провел переговоры с главой китайской дипломатии Ван И. В начале беседы, первые минуты которой показали российские СМИ, президент положительно отозвался о том, как развиваются отношения между двумя странами, в частности в сфере торговли.

Он также заверил Ван И, возглавляющего в ЦК Компартии Китая комиссию по иностранным делам, что с нетерпением ждет возможности обсудить с ним текущую международную обстановку, которую Путин охарактеризовал как тяжелую. Китайский дипломат с такой оценкой согласился.

"На фоне очень сложной, изменчивой международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества и развиваются очень стабильно", — заверил, в свою очередь, Ван И.

"Хотя кризисы и случаются, они всегда несут с собой и новые возможности — а реализация этих возможностей, в свою очередь, может привести к кризису, — . Таков весь исторический опыт, и нам нужно активизировать взаимные усилия, направленные на углубление сотрудничества, чтобы оперативно реагировать на возникающие кризисы и открываемые ими возможности", — заключил китайский дипломат.