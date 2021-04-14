Байден пообещал вывести войска из Афганистана к 20-летию 11 сентября

США намерены полностью вывести свои войска из Афганистана к годовщине теракта, который произошел в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил глава государства Джо Байден, передает Reuters.

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По его словам, вывод оставшихся в Афганистане войск начнется 1 мая. Президент отметил, что такое решение было принято после консультаций с союзниками и Кабулом. Он добавил, что отдельно проконсультировался по этому вопросу с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим, в бытность на посту главы государства которого произошел теракт.

"Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой", — сказал Байден в обращении к нации, которое транслировалось в его Twitter.

Вместе с тем Байден предупредил движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) о готовности решительно отвечать на возможные провокации и атаки. Он заявил, что в случае нападений на американских военнослужащих США "будут защищать себя и своих партнеров всеми имеющимися способами".

Вслед за США о начале вывода войск из Афганистана объявили в НАТО. "Союзники решили, что мы начнем вывод сил, участвующих в миссии "Решительная поддержка", к 1 мая. <…> Мы планируем завершить вывод всех сил <…> в течение нескольких месяцев", — говорится в заявлении Североатлантического альянса. Там предупредили, что любая атака со стороны талибов во время вывода войск получит "решительный ответ".

Военный контингент США присутствует в Афганистане с 2001 года. Военные вошли в страну в ответ на теракты 11 сентября 2001 года; тогда боевики захватили четыре пассажирских самолета. Два из них протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один самолет был направлен в здание Пентагона в Вашингтоне, четвертый самолет упал в поле в штате Пенсильвания. Всего погибли 2977 человек, ответственность за атаку взяла запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида".