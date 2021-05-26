Байден поручил спецслужбам выяснить причины пандемии коронавируса

Президент США заявил, что первый отчет, предоставленный ему разведсообществом, не позволяет прийти к однозначному выводу о причине возникновения пандемии. Новый доклад должен быть готов через 90 дней.

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Президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам выяснить причины возникновения пандемии коронавируса. Соответствующее заявление глава государства сделал в среду, 26 мая.

"Вскоре после того, как я стал президентом, я попросил своего помощника по национальной безопасности поручить разведсообществу подготовить отчет о наиболее свежих результатах их анализа происхождения COVID-19", - сказал американский лидер. В частности, указал Байден, необходимо было прояснить возникла ли болезнь в результате контакта с инфицированным животным или же в результате происшествия в лаборатории.

Президент признал, что американское разведсообщество на данный момент не располагает достаточной информацией, позволяющей дать оценку, какой из сценариев был бы более вероятным. Поэтому он поручил спецслужбам активизировать усилия и представить дополнительный отчет в течение 90 дней. За это время разведсообщество сможет расширить сбор и анализ информации, "что позволит нам сделать окончательный вывод", заявил Джо Байден.

Китай отвергает все обвинения

В мире давно циркулируют неподкрепленные доказательствами слухи о том, что коронавирус мог быть получен в лаборатории в китайском городе Ухань и, возможно, причиной пандемии стала некая авария в этом научном учреждении. В Китае до сих пор категорически отвергают подобные обвинения.

Китай также опроверг появившиеся в последние дни в американских СМИ сообщения, согласно которым трое ученых из Института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 года были госпитализированы с тяжелым инфекционным заболеванием.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в исследовании, представленном в марте 2021 года, пришли к выводу, что вирус имел естественное происхождение и передался человеку от животных. Ученые назвали "крайне маловероятной" версию искусственного создания SARS-CoV-2.