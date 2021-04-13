Байден предложил Путину встретиться

Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести двусторонний саммит, сообщил Белый дом. Встретиться он предложил в третьей стране.

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"Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия", — говорится в сообщении.

Российские рынки отреагировали на возможные телефонные переговоры между президентами Байденом и Путиным. Индексы Мосбиржи и РТС начали резко расти около 18:19 мск. Сейчас РТС почти на 2% выше закрытия понедельника, а индекс Мосбиржи — на 0,13%.

Рубль также отреагировал на новости. Доллар весь торговый день во вторник торговался на уровне 77,3-77,5 рубя, а после новостей резко подешевел до 76,5 рубля к 18:32 мск и продолжает снижаться. Евро подешевел к рублю 91,9 рубля в 17:00 мск до 91,13 рубля к 18:32 мск.

В середине марта в интервью телеканалу Эй-би-си Байден заявил, что считает Путина убийцей. На вопрос журналиста об этом он ответил "да". Байден также заявил, что Путину придется ответить за попытки вмешательства в американские выборы. "Он поплатится за это", — заявил американский президент в интервью. Он не стал уточнять, что имеет в виду, пообещав, что последствия для Путина наступят скоро. После заявилений Байдена российский МИД пригласил посла России в США в Москву для консультаций.

"Кто как обзывается, сам так и называется", — прокомментировал Путин слова Байдена и добавил, что желает ему здоровья. "Мы действительно с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток", — заявил Путин. Он добавил, что люди, оценивая другие государства или народы, всегда "смотрятся как будто в зеркало" и видят там себя.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это "очень плохие высказывания президента США". "Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", — сказал он.

После заявления Байдена США объявили о расширении санкций против России из-за отравления политика Алексея Навального. Министерство торговли США сообщило, что с 18 марта ограничит экспорт и реэкспорт в Россию оборудования, технологий и программного обеспечения, связанных с национальной безопасностью, в первую очередь вооружения.

Тем не менее, Путин предложил Байдену поговорить "в любое удобное для американской стороны время". Последний телефонный разговор между ними прошел по инициативе Байдена 26 января. "Я хочу предложить ему продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран", — заявил президент.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден будет занят. "Мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем сообщить в плане будущих встреч", — говорила представитель Белого дома Джен Псаки.