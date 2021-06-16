Байден предупредил Путина о последствиях в случае смерти Навального

Последствия для России будут разрушительными, если Алексей Навальный умрет в тюрьме. Как рассказал на пресс-конференции в Женеве президент США Джо Байден об этом он сказал Владимиру Путину во время пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос одного из журналистов.

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"Когда Путин говорил о том, что не собирается причинить боль Навальному, то рационально пытался объяснить, как относится к нему. Я ему объяснял, что считаю этот вопрос очень важным", — сказал Байден. После этого американский президент начал рассуждать о президенте Сирии Башаре Асаде, которого считает виновным в применении химического оружия.