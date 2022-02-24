Байден: "Президент Путин выбрал войну"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден выступил с заявлением после объявления президентом России Владимиром Путиным "специальной военной операции на Донбассе".

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"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания", — говорится в заявлении: "Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом".

Джо Байден заявил, что мир призовет Россию к ответу. Президент США анонсировал, что завтра утром (в США еще поздний вечер) встретиться со своими коллегами из G7. Речь пойдет о дальнейших действиях, которые США, союзники США и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности.

"Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины", — сказал Байден.

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