Байден: "Президент Путин выбрал войну"

Президент США Джо Байден выступил с заявлением после объявления президентом России Владимиром Путиным "специальной военной операции на Донбассе".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания", — говорится в заявлении: "Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом".

Джо Байден заявил, что мир призовет Россию к ответу. Президент США анонсировал, что завтра утром (в США еще поздний вечер) встретиться со своими коллегами из G7. Речь пойдет о дальнейших действиях, которые США, союзники США и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности.

"Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины", — сказал Байден.