Байден приедет в Польшу в конце февраля
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден посетит Польшу в конце февраля, визит может совпасть с годовщиной вторжения РФ в Украину. Об этом 7 февраля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на три источника.

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Отмечается, что на данный момент в планах американского лидера посетить Польшу в этом месяце. При этом график поездки окончательно не утвержден и может измениться.

Также пока неизвестно, посетит ли президент США другие страны Европы в ходе визита.

Ранее главы Польши и Латвии Анджей Дуда и Эгилс Левитс заявили, что Байден посетит Центральную Европу.

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