Байден призывает значительно расширить международные санкции против окружения Лукашенко
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Кандидат в президенты США Джо Байден призывает международное сообщество значительно расширить санкции против окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление претендента на пост главы государства.

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Байден выступает за заморозку оффшорных счетов "приспешников Лукашенко", указано в заявлении. Кроме того, в качестве президента кандидат от демократов обещает работать с европейскими партнерами над планом экономической поддержки Белоруссии.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила, что с 26 октября в Белоруссии начнется общенациональная забастовка.

25 октября истек срок "народного ультиматума", который она предъявила властям республики. Тихановская заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение насилия на улицах.

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