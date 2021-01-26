Байден "рассматривает все варианты" ответа на ситуацию вокруг Навального
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Белый дом призвал освободить российского политика и всех задержанных на протестах в поддержку Навального. США не исключают принятия мер из-за Навального.

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Президент США Джо Байден обеспокоен ситуацией с Навальным. Об этом он заявил в понедельник, 25 января. Это заявление было сделано в контексте ситуации по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) между США и Россией, а также предполагаемых хакерских атаках со стороны РФ на компанию Solar Winds с целью похищения данных американских федеральных ведомств.

Также в понедельник Белый дом призвал освободить Алексея Навального и всех задержанных на протестах в его поддержку. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она не исключила, что Байден может принять меры против России из-за Навального, по ее словам, президент США "рассматривает все возможные варианты". При этом "президент оставляет за собой право ответить в выбранное им время и выбранным им образом", сказала Псаки.

Рекордное количество задержаний на акции за Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым веществом "Новичок". Позднее он был арестован на 30 суток.

Его арест вызвал массовые протесты по всей России и за границей 23 января. После них было задержано рекордное число человек в современной истории страны: 3770 человек. Соратник Навального Леонид Волков объявил о новой акции протеста 31 января.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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президент США Алексей Навальный Белый дом Джо Байден США
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