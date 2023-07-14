Байден разрешил направить в Европу до 3000 резервистов

Министерство обороны США может в будущем задействовать до 3000 военнослужащих из резерва для развертывания в Европе. "Необходимо усилить активный контингент американских войск для эффективного проведения операции НАТО Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость") в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM) и вокруг нее", — говорится в новом указе, подписанном американским президентом Джо Байденом в четверг, 13 июля.

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EUCOM отмечает, что данный указ не изменит численности американских войск в Европе. Речь не идет о дополнительных силах, сообщил журналистам начальник оперативного управления объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс. Скорее, резервисты смогут брать на себя задачи, которые раньше выполняли военнослужащие в составе "активного" контингента. В конечном счете, по данным Пентагона, решение о том, как их задействовать, остается на усмотрение командования EUCOM.

"Это подтверждает непоколебимую поддержку и приверженность обороне восточного фланга НАТО после незаконной и неспровоцированной войны России против Украины", — сказал Симс. Как пишет издание Politico, неясно, планирует ли министр обороны США Ллойд Остин в ближайшее время развертывание резервистов, однако этот шаг показывает, какую нагрузку на действующие войска создала учебная миссия Вооруженных сил США в Европе, наряду с развертыванием нескольких новых бригад после российского вторжения в Украину.