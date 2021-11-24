Байден решил распечатать нефтяные резервы США. Ждать ли падения цен?

Соединенные Штаты и некоторые их партнеры решили выставить на продажу часть своих нефтяных резервов. ОПЕК+ пока никак не отреагировала на это решение, но готовит ответ, а цены на нефть ответили незначительным колебанием. Би-би-си объясняет, к чему может привести новое нефтяное противостояние и чего в нем больше — экономики или политики.

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Президент США Джо Байден объявил о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны во вторник. В тот же день о распечатке своих нефтяных запасов (но в гораздо меньшем объеме) объявили и несколько других стран.

По информации агентства Блумберг, Индия планирует продать около 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов в рамках скоординированных действий с США, такой же объем может выделить Япония, а Южная Корея, возможно, поставит на рынок в районе 3,5 млн. Власти Британии готовы выделить еще меньше — около 1,5 млн баррелей.

К распечатке своих резервов готовится и Китай — на прошлой неделе президенту США удалось договориться об этом на онлайн-встрече с главой КНР Си Цзиньпином.

Как объяснял Байден, решение США и ряда других стран высвободить часть нефти из своих запасов со временем должно помочь снизить стоимость бензина на американском рынке.

В ответ на это ОПЕК+ на следующей неделе может пересмотреть планы увеличения добычи в январе 2022 года, утверждают источники Блумберг.

Решение Байдена станет одним из самых крупных разовых высвобождений нефтяных резервов в истории США: оно превосходит нефтяные интервенции 2011 года (после переворота в Ливии) и 1991 года (во время операции "Буря в пустыне").

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE на этих новостях во вторник снижалась на 1,3%, достигнув 78,69 долларов за баррель, однако в среду утром вновь поднялась до 82,63 доллара.

Рубль в последние дни продолжает дешеветь: в понедельник российская валюта впервые с весны ненадолго пробила отметку в 75 рублей за доллар, а к среде вновь вплотную приблизилась к этому показателю.