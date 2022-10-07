Байден: риск "ядерного армагеддона" достиг самого высокого уровня со времен Карибского кризиса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Впервые со времен Кубинского ракетного кризиса перед нами стоит угроза применения ядерного оружия, если ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому развивается", — заявил президент США Джо Байден на благотворительном мероприятии Демократической партии.

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По мнению Байдена, Путин не шутит, когда говорит о возможности использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия. Он полагает, что угроза со стороны Путина реальна, поскольку "его вооруженные силы, можно сказать, значительно уступают" в Украине. "Мы не сталкивались с перспективой армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса", — добавил президент США.

При этом Байден подчеркнул, что нельзя использовать ядерное оружие и не закончить армагеддоном.

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