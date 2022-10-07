Байден: риск "ядерного армагеддона" достиг самого высокого уровня со времен Карибского кризиса

"Впервые со времен Кубинского ракетного кризиса перед нами стоит угроза применения ядерного оружия, если ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому развивается", — заявил президент США Джо Байден на благотворительном мероприятии Демократической партии.

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По мнению Байдена, Путин не шутит, когда говорит о возможности использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия. Он полагает, что угроза со стороны Путина реальна, поскольку "его вооруженные силы, можно сказать, значительно уступают" в Украине. "Мы не сталкивались с перспективой армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса", — добавил президент США.

При этом Байден подчеркнул, что нельзя использовать ядерное оружие и не закончить армагеддоном.