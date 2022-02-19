Байден: Россия в ближайшие недели атакует Украину и даже Киев

Президент США Джо Байден во время своего обращения по Украине заявил — у Соединенных Штатов есть информация, что Россия в ближайшие недели будет атаковать Украину и даже Киев.

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На вопрос о том, решил ли президент России Владимир Путин напасть на Украину, Байден заявил: "На данный момент я убежден, что он уже принял решение". При этом Байден не считает, что Россия планирует задействовать ядерное оружие.

"Российские войска практически окружили Украину, обложили по всем границам. У нас есть основания предполагать, что российские войска вторгнутся на Украину в ближайшие дни. И мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев — город с населением в 2,8 млн человек, невинных граждан", — сказал Байден.

По словам Байдена, российская дезинформация приводит "к ложному оправданию Путина".

"Пока он не начнет вторжение, дипломатическое решение остается возможным", - сказал он. Байден добавил, что если военные действия на Украине начнутся до встречи главы МИД Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном, назначенной на 24 февраля, это будет означать, что Россия "захлопнула дверь для дипломатии".

Байден выступил перед журналистами в Белом доме после телеконференции с лидерами стран-союзниц США, в том числе Франции, Британии, Германии, Польши и Румынии. Сам Байден назвал происходящее "дальнейшей попыткой России с помощью лжи и дезинформации отвлечь внимание от того, что она в этом конфликте является агрессором".

Ранее Байден призвал готовиться к вторжению России на Украину под чужим флагом "в ближайшие дни".