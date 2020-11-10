Байден счел позором отказ Трампа признавать поражение
Foto: AP/Scanpix/LETA

Кандидат в президенты США Джо Байден, названный рядом СМИ победителем президентской гонки, назвал позором отказ действующего главы государства Дональда Трампа признавать поражение на выборах.

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"Я считаю, что это позор, честно говоря",— заявил Байден в ходе брифинга, трансляция ведется на его странице в Twitter.

Байден также выразил уверенность, что даже американцы, голосовавшие за Трампа, осознают, что страна должна объединиться.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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