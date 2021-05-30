Байден сообщил, что скажет Путину на встрече

Президент США Джо Байден заявил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным даст понять, что Вашингтон не позволит ему нарушать права человека.

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"Через пару недель я встречаюсь с президентом Путиным в Женеве, и я дам понять, что мы не будем бездействовать и позволять нарушать права [человека]", — приводит его слова Reuters.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Согласно сообщению Кремля, стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, стратегическую стабильность и актуальные вопросы международной повестки, "включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

Представитель Белого дома Джен Псаки сообщала, что Вашингтон стремятся восстановить в отношениях с Москвой "предсказуемость и стабильность". По ее словам, американская сторона ожидает "сложного разговора" во время саммита из-за конфронтации в тех сферах, где у стран есть разногласия. Также она сообщила, что одной из тем переговоров будет ситуация на Украине и в Белоруссии.

Заместитель главы украинского МИДа Евгений Енин 28 мая заявил, что президент Украины Владимир Зеленский переговорит с Байденом до того, как тот начнет переговоры с Путиным. По его словам, министерство иностранных дел Украины сейчас "тщательно готовит повестку дня" для беседы Байдена и Зеленского.

Встреча в Женеве будет первой на высшем уровне со времени встречи Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Провести очную встречу предложил Байден во время телефонного разговора с Путиным 13 апреля.