Байден: США больше не будут отступать перед российской агрессией
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден в программной речи в Госдепартаменте провозгласил переворот в политике Вашингтона в отношении России. "Мы без колебаний увеличим издержки для России", — заявил он.

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Президент США Джо Байден в своей программной речи, посвященной контурам его будущей внешней политики на посту президента, заявил, что США больше не будут "отступать перед агрессивными действиями России". Выступая в четверг, 4 февраля, в Госдепартаменте, Байден сказал, что во время своего первого телефонного разговора с российским лидером после вступления в должность он "дал понять" Путину, что отношения меняются.

"Мы без колебаний увеличим издержки для России и защитим наши жизненно важные интересы и наших людей", — заявил Байден.

Президент США несколько раз упомянул имя российского оппозиционера Алексея Навального, который, по его словам, должен быть немедленно и безо всяких условий освобожден. "Усилия России по подавлению свободы выражения мнений и мирных собраний вызывают глубокую озабоченность у нас и у международного сообщества", — добавил Байден.

По словам Байдена, политика новой администрации в отношении России будет коренным образом отличаться от линии его предшественника Дональда Трампа, который избегал прямой конфронтации с Путиным и пытался преуменьшить агрессивные действия России. "Америка вернулась", — подчеркнул он.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Вашингтон Джо Байден Дональд Трамп США
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