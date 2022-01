Байден: США изучают возможности дополнительной помощи Украине

Соединенные Штаты изучают возможности оказания дополнительной макроэкономической поддержки экономике Украины на фоне давления, вызванного ростом военного присутствия России на украинской границе. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 27 января. Этот телефонный диалог двух глав государств стал уже вторым за январь и третьим - за последние два месяца.

Байден напомнил, что за прошедший год США уже предоставили Украине более полумиллиарда долларов в виде гуманитарной помощи и помощи в сфере развития. Как указывает пресс-служба Белого дома, американский президент также заверил Зеленского в том, что Вашингтон и его союзники и партнеры готовы "решительно ответить в случае дальнейшего российского вторжения в Украину".

Кроме того, президент США сообщил, что Вашингтон поддерживает усилия, направленные на урегулирование конфликта вокруг Украины в "нормандском формате". Он выразил надежду на то, что подтверждение сторонами 26 января приверженности условиям прекращения огня, которые были приняты в июле 2020 года, будет способствовать деэскалации и поможет реализации Минских соглашений.

Со своей стороны Владимир Зеленский написал в соцсети Twitter, что темой его беседы с Байденом были, кроме прочего, "недавние дипломатические усилия по деэскалации" (конфликта вокруг Украины. — Ред.) и возможности для финансовой поддержки Украины.

Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig