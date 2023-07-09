Байден: США могут предложить Украине защиту по примеру Израиля

Пока Украина ожидает вступления в НАТО, Соединенные Штаты могут предложить ей защиту, аналогичную той, которую они предоставляют Израилю, заявил президент США Джо Байден.

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В интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир 9 июля, Байден развеял надежды Украины на скорое присоединение к Североатлантическому альянсу, заявив, что"это займет определенное время". Однако, по его словам, пока идет этот процесс, Вашингтон может помочь Киеву.

"Соединенные Штаты были бы готовы обеспечить… безопасность наподобие той, которую мы обеспечиваем Израилю", - пояснил президент США.

Это предполагает "предоставление необходимого им оружия и обеспечение способности защищать себя".

Однако американский лидер отметил, что на такую помощь Украина может рассчитывать только в случае прекращения огня и заключения мирного соглашения с Россией.