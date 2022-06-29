Байден: США усилят силы НАТО в Европе, в том числе в странах Балтии

Соединенные Штаты усилят силы НАТО в Европе на суше, на море и в воздухе, а также планируют увеличить численность американских войск в странах Балтии, заявил в среду президент США Джо Байден.

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НАТО будет "усилена по всем направлениям — на суше, в воздухе и на море", — заявил президент США на саммите альянса в Мадриде, добавив, что блок НАТО сейчас крайне важен и необходим как никогда.

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Байден объявил об увеличении численности ротируемых американских войск в странах Балтии, формировании постоянного штаба пятого армейского корпуса в Польше и дополнительной ротационной бригады численностью 3000 человек в Румынии.

По словам Байдена, две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 будут отправлены в Великобританию, а в Германии и Италии планируется развернуть дополнительные системы ПВО и другие силы.

В то же время количество эскадренных миноносцев США на базе Рота в Испании увеличится с четырех до шести.

"Вместе с нашими союзниками мы обеспечим готовность НАТО противостоять угрозам со всех направлений во всех областях", — сказал Байден.

"В момент, когда [президент России Владимир] Путин разрушил мир в Европе и нарушил основные принципы правового порядка, мы, Соединенные Штаты и наши союзники, объединяем наши усилия", — заявил Байден.

Говоря о предстоящем вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, Байден отметил, что стратегия Путина по вторжению в Украину сыграла против него. "Он очень не хотел этого, но именно это нужно сделать, чтобы гарантировать безопасность Европы", — подчеркнул Байден.

Столтенберг добавил, что расширение НАТО — полная противоположность тому, на что надеялся Путин.