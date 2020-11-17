Байден указал на "еще больше смертей" из-за отказа Трампа передать власть

Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил, что отказ главы государства передать ему власть приводит к осложнению ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в стране и углубляет экономический кризис.

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Способность США противостоять пандемии коронавирусной инфекции и наладить пути получения вакцины от Covid-19 может быть подорвана, если президент Дональд Трамп будет препятствовать плавному переходу власти. Такое заявление сделал кандидат в президенты США Джозеф Байден, сообщает Financial Times (FT).

"Еще больше людей могут умереть, если мы не будем координировать свои действия", — сказал Байден журналистам на мероприятии, посвященном экономическим последствиям пандемии. По его словам, если ждать транзита власти до 20 января, США потеряют еще полтора месяца. "Важно, чтобы координация была сейчас — сейчас или как можно быстрее", — заявил демократ.

Как отмечает FТ, это "одна из самых решительных" попыток Байдена оказать давление на президента США и вынудить его признать свое поражение на выборах 2020 года. Официальные итоги голосования еще не подведены: Трамп оспаривает результаты голосования в нескольких штатах и обвиняет соперника в фальсификациях.

Один из тезисов, продвигаемых Байденом в ходе избирательной кампании, — неспособность Трампа справиться с распространением коронавирусной инфекции. В штате Делавэр, где демократ выступал 16 ноября, он встречался с профсоюзными лидерами и топ-менеджерами крупных компаний, таких как Microsoft и General Motors. Байден рассчитывает заручиться поддержкой корпораций и профсоюзов для воплощения своей программы по борьбе с эпидемией, финансировать которую собирается в том числе за счет повышения налогов, указывает FT. Экономика ряда штатов сейчас терпит убытки из-за приостановки предприятий в связи с Covid-19.

Президентские выборы в США завершились 3 ноября. Официально итоги еще не подведены. Cогласно предварительным подсчетам, опубликованным американскими СМИ, Байден обогнал Трампа по голосам выборщиков.

Трамп неоднократно заявлял, что считает себя победителем выборов 2020 года. По словам президента, он готовит крупные иски в ряде штатов, чтобы показать американцам неконституциональность выборов.