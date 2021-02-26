Байден впервые одобрил авиаудар в Сирии. Как отреагировала Москва?

Джо Байден впервые с момента вступления на пост президента США одобрил военную операцию. По его приказу были нанесены авиаудары в Сирии. Это вызвало резкую реакцию Москвы. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российских военных в Сирии предупредили за считанные минуты.

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Что произошло

Как сообщил Пентагон, авиаудары, которые были нанесены в районе сирийско-иракской границы, стали ответом на недавние нападения на военнослужащих США и их союзников в Ираке.

В результате операции, по данным Пентогона, был уничтожен ряд объектов, использовавшихся как перевалочный пункт группировками проиранских ополченцев, в том числе "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В Сирии они действуют на стороне президента Башара Асада.

В течение этого месяца американские объекты на территории Ирака подверглись ряду нападений. В результате ракетного обстрела военной базы коалиции в Эрбиле был ранен американский военнослужащий. Ракетным обстрелам также подверглись базы США в Багдаде, в том числе в так называемой "Зеленой зоне", где располагается посольство США и дипмиссии других государств.

В заявлении Пентагона говорится, что США осуществили "соразмерный военный ответ", который был дан "наряду с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции".

"Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции. В то же время мы действовали со всей решимостью, направленной на деэскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке", — заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Агентство Рейтер со ссылкой на иракские власти сообщает, что в результате американского удара был убит по меньшей мере один член "Катаиб Хезболла" и еще четверо были ранены. В то же время базирующийся в Британии сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщает, что жертвами авиаудара могли стать более 20 человек.

Как отреагировала Россия

В Москве сразу заявили, что действия США могут привести к эскалации ситуации в регионе.

"Эта история перерастает из странной в откровенно опасную, когда возможна и эскалация военного противостояния в регионе, и срыв наметившейся нормализации взаимодействия США и Ирана в рамках СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе]", — сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев (цитата по ТАСС).

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США предупредили российских военных о готовящихся ударах по Сирии за несколько минут до их нанесения.

"Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Это касается военной стороны дела. Но ни в коем случае нельзя ее рассматривать в отрыве от того фактора, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права", — добавил он.

Министр также заявил, что Москва собирается обратиться к американцам с вопросом об их планах по присутствию в стране, поскольку получает данные о том, что "они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить".

Ранее анонимный дипломатический источник РИА "Новости" выразился еще резче: "Удар был нанесен по территории суверенного государства-члена ООН. Это недопустимое нарушение норм международного права".

Россия имеет в Сирии военную базу Хмеймим. Военную операцию в стране Россия начала в сентябре 2015 года, выступив на стороне президента Башара Асада. Благодаря Москве армии Асада удалось отвоевать ранее утраченные регионы страны.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что российская операция проходит в рамках международного законодательства, поскольку российские военные были приглашены Асадом.

"Мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте, находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами", — заявил в пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя авиаудары США по объектам, которые, по данным Вашингтона, принадлежат проиранским силам в Сирии.

МИД Сирии осудил удары США в провинции Дейр-эз-Зор, назвав их противоречащими международному праву, сообщает государственное агентство САНА. Тегеран пока не отреагировал на атаки.

Пол Адамс, дипломатический корреспондент Би-би-си:

"То, как распространяется информация об этом ударе, вероятно, важнее, чем он сам по себе.

Прошло 10 дней между поводом — ракетной атакой в Эрбиле — и возмездием.

Министр обороны США отметил помощь иракского правительства в сборе разведданных.

В Пентагоне заявили, что авиаудары были нанесены "вместе с дипломатическими мерами", включая консультации с партнерами по коалиции.

Авиаудары были нанесены не по территории Ирака, что сводит к минимуму затруднения для правительства в Багдаде.

Короче говоря, Вашингтон, похоже, пытается действовать на контрасте с более непредсказуемой и склонной к односторонним действиям предыдущей администрацией [президента США].

Но пока администрация Байдена ищет способы возобновить действие ядерной сделки с Ираном 2015 года, эти удары также посылают сигнал Тегерану: то, что мы готовы к переговорам, не означает, что ваши доверенные лица в регионе могут делать все, что хотят".