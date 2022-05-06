Байден выделит Украине еще 100 млн долларов
Foto: AP/Scanpix/LETA

В ближайшие дни президент США Джо Байден подпишет новый пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 100 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

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Источники агентства на условиях анонимности заявили, что последний пакет, скорее всего, будет включать в себя больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

Также сегодня сало известно, что Байден 9 мая подпишет законопроект о введении ленд-лиза для Украины.

Напомним, несколькими днями ранее в Пентагоне сообщили, что Украина получила уже более 70 гаубиц M777 от США.

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