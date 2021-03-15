Байден запланировал самое значительное повышение налогов в США за четверть века

Джо Байден планирует первое с 1993 года масштабное повышение налогов в США, пишет Bloomberg. По данным его источников, это необходимо для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на 1,9 триллиона долларов.

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О повышении налогов говорилось еще в президентской программе Джозефа Байдена на выборах в 2020 году, говорят четыре собеседника Bloomberg. Они ожидают, что Байден частично отменит закон бывшего президента США Дональда Трампа от 2017 года, давший преференции корпорациям и состоятельным людям. Этой и другими поправками глава государства хочет сделать налоговый кодекс более прогрессивным, добавили источники.

Среди обсуждаемых мер — повышение налога с корпораций с 21% до 28% и отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC). Кроме того, предполагается повышение подоходного налога с людей, которые зарабатывают больше 400 тысяч долларов, а также более высокая ставка налога на прирост капитала для людей, зарабатывающих не меньше 1 млн долларов в год, сообщает Forbes.

В ноябре 2020 года аналитический центр Tax Policy Center оценивал, что меры, которые предлагал Байден в ходе кампании, принесли бы бюджету 2,1 трлн долларов за десять лет. Текущий план администрации Байдена более скромный. Общий объем экономической программы Байдена, по мнению экспертов, составит от 2 трлн до 4 трлн долларов.

Для администрации Байдена поправки в налоговый кодекс — это не просто поиск денег для ключевых инициатив, а исправление "несовершенства" системы, которое видят демократы, пояснил Bloomberg. Байден считает, что американцы желают более справедливой налоговой политики. Поэтому он сфокусировался на борьбе с неравенством между работой и капиталом, заявила агентству бывший экономический советник Байдена Сара Бьянки.

Чтобы провести повышение налогов через Сенат, демократам нужна поддержка по меньшей мере 10 республиканцев. Но их лидер в Сенате Митч Макконнел обещал "жаркую дискуссию" о том, оправдано ли в нынешней ситуации такое значительное повышение налогов.

Налог на богатство

В марте группа американских законодателей во главе с сенатором-демократом от штата Массачусетс Элизабет Уоррен представила законопроект, предусматривающий введение двухпроцентного налога для состояний от 50 млн долларов до 1 млрд долларов, и налога в 3% для состояний свыше 1 млрд долларов.

Администрация президента США Джо Байдена пока не приняла решения о том, стоит ли прибегать к такой форме налогообложения, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.

Она отметила, что правительству США в конечном итоге придется ограничивать дефицит бюджета, и администрация Байдена, вероятно, предпримет соответствующие шаги.

Йеллен, участвовавшая в воскресенье, 14 марта, в одной из программ на телеканале ABC, сказала, что предложение о введении налога на богатство не принадлежит Байдену, однако администрация президента, вероятно, рассмотрит его. "Решение по этому вопросу еще не принято, и он может быть изучен", — сказала Йеллен. Ее слова приводит "Интерфакс".

Она подчеркнула, что сам Байден во время президентской кампании предлагал повысить налоги для компаний и некоторых частных лиц, а также налог на прирост капитала и на дивиденды. Эти предложения, по словам Йеллен, являются альтернативой налогу на богатство, которые будут иметь тот же эффект для бюджета США.

"Со временем, как я ожидаю, будут представлены предложения, нацеленные на то, чтобы взять под контроль дефицит бюджета", — добавила она.

При этом Йеллен отметила, что "не теряет сон" из-за бюджетной ситуации в США в данный момент, учитывая низкие процентные ставки. "Когда я думаю о долговой нагрузке, я оцениваю ее, преимущественно, как процентные выплаты, которые необходимо произвести государству, — сказала Йеллен. — И несмотря на существенное увеличение долга США, объем процентных выплат по долгу относительно размера экономики остается достаточно низким — не выше, чем это было в 2007 году".

Согласно последнему прогнозу Бюджетного управления Конгресса США, который не учитывает принятый на прошлой неделе пакет мер поддержки экономики объемом 1,9 трлн долларов, госдолг Соединенных Штатов в отношении к ВВП в 2021 году будет максимальным со времен Второй мировой войны, а в следующие 30 лет увеличится вдвое.