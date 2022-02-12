Байден заверил Путина, что США готовы к любым сценариям по Украине

Президент России Владимир Путин около часа обсуждал по телефону с американским коллегой Джо Байденом ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters.

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"Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12:06 по времени восточного побережья США", — заявили в Белом доме.

По данным источников агентства, инициатором переговоров выступила Москва, предложив провести их в понедельник. В Белом доме попросили назначить разговор на 12 февраля, российская сторона согласилась.

Американский лидер во время беседы находился в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), сообщает Deutsche Welle.

Байден дал понять Путину, что, хотя Соединенные Штаты "по-прежнему готовы к дипломатическим действиям в полной координации" со своими союзниками и партнерами, Вашингтон "в равной степени готов и к другим сценариям", указали в Белом доме по итогам беседы.

Американский лидер четко заявил, что если Россия предпримет дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты и их союзники "дадут решительный ответ", причем Москве придется столкнуться "с быстрыми и серьезными" издержками.

Джозеф Байден повторил, что дальнейшее вторжение России в Украину приведет "к масштабным человеческим страданиям и снизит авторитет России".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее указывал, что разговор запрашивала американская сторона. Причем до этого поступило "письменное обращение" Вашингтона, отмечал Песков.

Беседе Путина и Байдена предшествовали 12 февраля контакты по линиям глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.

Ранее уточнялось, что политики должны были обсудить наращивание российских войск вокруг Украины. Кроме того, лидеры двух стран говорили о графике предстоящих встреч и переговоров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее отметил, что вторжение России в Украину может начаться "в любой момент". По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, американские спецслужбы на основе последних данных опасаются, что оно может произойти уже 16 февраля. Американская сторона предупредила об этом правительство Германии и других стран НАТО, писало издание. Кремль отрицает планы военной агрессии.