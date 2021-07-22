Байден заявил, что почувствовал себя "лидером свободного мира" после встречи с Путиным

Джо Байден заявил, что после поездки в Европу в качестве президента США и саммита с Владимиром Путиным впервые почувствовал истинное значение своей должности. Об этом он сказал во время выступления в Огайо, сообщает "Дождь", слова президента приводит "Би-би-си".

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"Я смог прийти в G7 и изменить их мнение по целому ряду вопросов. Они никогда не критиковали Китай", — сказал Байден. По его словам, встреча с президентом России подтвердила его уверенность в своей роли.

"Путин знает, кто я. Он знает, что я имею в виду, что говорю, и сделаю то, о чем говорю. Я впервые почувствовал, что нахожусь в офисе лидера свободного мира", — сказал американский президент о встрече с российским президентом.

Путин и Байден провели саммит в Женеве 16 июня. В ходе саммита президенты обсуждали состояние отношения России и США, кибератаки, отравление и заключение Алексея Навального и другие темы. Оба президента назвали встречу в целом позитивной и конструктивной.

После встречи в Женеве президенты один раз поговорили по телефону. В основном речь шла о предотвращении кибератак.