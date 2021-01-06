Байден заявил, что в Вашингтоне произошли не просто беспорядки, а мятеж
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Избранный президент США Джозеф Байден выступил с обращением к нации. Он заявил, что происходящее в Вашингтоне является мятежом и призвал прекратить беспорядки.

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Байден потребовал от Дональда Трампа незамедлительно осудить действия своих сторонников.

"Угроза безопасности избранной власти — это не протест. Это мятеж. Мир наблюдает за происходящим. Как и многие другие американцы, я шокирован и опечален тем, что наша нация, долгое время являвшаяся маяком света и надежды на демократию, подошла к такому мрачному моменту", — сказал он.

В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич распространил заявление, в котором просит находящихся в Вашингтоне подданных Латвии связаться с родственниками и сообщить о том, что находятся в безопасности.

В случае, если потребуется помощь консульского представительства Латвии, следует писать на адрес электронной почты palidziba@mfa.gov.lv или consulate.usa@mfa.gov.lv, или же звонить на круглосуточный номер +371 26337711.

Ранее сообщалось, что группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Сената. В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу, передает "Интерфакс". Вице-президента США Майкла Пенса эвакуировали из здания Конгресса, пишет USA Today.

В здании Конгресса произошла стрельба. Там ранение в грудь получила женщина, бывшая среди протестующих. Она находится в критическом состоянии, сообщают источники CNN.

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