Байден: Зеленский проигнорировал предупреждения о войне

Президент США Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал его предупреждения о готовящемся вторжении РФ в феврале 2022 года. Об этом Байден сказал во время политического сбора средств в Лос-Анджелесе, передает Bloomberg.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я знаю: многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он собирался пересечь границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и многие люди тоже", — сказал Байден.

Байден также отметил, что возможность полномасштабного вторжения президента России Владимира Путина могла показаться надуманной.

"Я понимаю, почему они не хотели этого слышать", — добавил американский президент.

Кроме того, Байден обвинил Путина в "попытке уничтожить не только нацию, но и культуру" Украины. По мнению Байдена, Путин упрямо считает Киев "резиденцией матушки-России".

Напомним, 21 мая Байден утвердил выделение $40 млрд для Украины.