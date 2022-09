Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах на границе

Минобороны Армении в ночь на вторник, 13 сентября, сообщило, что вооруженные силы Азербайджана начали интенсивный обстрел в направлении ряда приграничных армянских населенных пунктов. Азербайджанские власти, в свою очередь, обвинили Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

"13 сентября в 00.05 подразделения азербайджанских ВС открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии и крупнокалиберного огнестрельного оружия. Обстреливались позиции армянских ВС", - заявило армянское военное ведомство.

On September 13, at 00:05, units of the #Azerbaijani Armed Forces began to fire intensively at the #Armenia'n positions from artillery and large-caliber firearms in the direction of Goris, Sotk and Jermuk.

The Azerbaijani Armed Forces also use #UAVs.