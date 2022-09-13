Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах на границе

Минобороны Армении в ночь на вторник, 13 сентября, сообщило, что вооруженные силы Азербайджана начали интенсивный обстрел в направлении ряда приграничных армянских населенных пунктов. Азербайджанские власти, в свою очередь, обвинили Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

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"13 сентября в 00.05 подразделения азербайджанских ВС открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии и крупнокалиберного огнестрельного оружия. Обстреливались позиции армянских ВС", - заявило армянское военное ведомство.

On September 13, at 00:05, units of the #Azerbaijani Armed Forces began to fire intensively at the #Armenia'n positions from artillery and large-caliber firearms in the direction of Goris, Sotk and Jermuk.

The Azerbaijani Armed Forces also use #UAVs. — MoD of Armenia 🇦🇲 (@ArmeniaMODTeam) September 12, 2022

"Интенсивная перестрелка, начавшаяся в результате масштабной провокации со стороны Азербайджана, продолжается. Вооруженные силы Армении реагируют соразмерно", - сообщили позднее в Минобороны страны.

Азербайджан заявил о потерях среди обеих сторон

Между тем в Баку указали, что ночью "диверсионные группы ВС Армении заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии". "В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой", - отметило Минобороны Азербайджана, добавив, что среди личного состава зафиксированы потери. Азербайджанские военные принимают "необходимые меры" с целью "заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта", подчеркнули в Баку.

По словам Минобороны Азербайджана, армянская сторона понесла потери среди личного состава и военной техники. Через некоторое время Ереван подтвердил потери, не приводя подробности.

Ереван: Премьер Пашинян говорил с президентом РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба армянского правительства. Глава кабмина рассказал о ситуации на границе, назвал действия Азербайджана "провокационными" и особо выделил важность "адекватной реакции международного сообщества". Кремль на момент публикации не давал какие-либо комментарии.

Армения обратится в ОДКБ и Совбез ООН

Совбез Армении принял решение обратиться к России "в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", а также в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Совет Безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в правительстве Армении.

Обострение конфликта в 2020 году

Конфликт между Ереваном и Баку обострился летом 2020 года. С 27 сентября по 9 ноября Армения и Азербайджан вели войну за Нагорный Карабах - регион, населенный преимущественно армянами. В результате Азербайджан вернул значительную часть региона под свой контроль. При посредничестве России Ереван и Баку заключили соглашение о перемирии, на линию разграничения были введены российские миротворцы. Однако напряженность в регионе сохраняется.

Непризнанная республика

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.