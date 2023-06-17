Баку винит Ереван в обстрелах, тот говорит о дезинформации

В Баку говорят об обстрелах на Кельбаджарском и Лачинском направлениях, в Ереване уверены, что "МО Азербайджана создает информационную основу для очередной провокации".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Баку обвинили армянских военных в обстрелах азербайджанских позиций, в Ереване в субботу, 17 июня, назвали сообщения дезинформацией.

Подразделения вооруженных сил Армении с 14.30 до 14.55 по местному времени подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском и Лачинском направлениях, утверждают в Минобороны (МО) Азербайджана. В Баку уверяют, что предприняли "ответные меры". Там также утверждают, что члены "незаконных армянских вооруженных формирований" в гражданской одежде предприняли попытку установить "долговременные фортификационные сооружения" перед позициями азербайджанской армии на Агдамском направлении.

По версии азербайджанского оборонного ведомства, до этого, с 10.45 , позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлениях Кедабекского, Кельбаджарского и Лачинского районов, подвергались обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении.

"МО Азербайджана создает основу для провокации"

В Минобороны Армении заявили, что оборонное ведомство Азербайджана дважды за 17 июня распространило дезинформацию. "МО Азербайджана создает информационную основу для очередной провокации", — уверены в армянском министерстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 июня встречались в Кишиневе, где обсудили мирные соглашения между двумя странами. Ранее, 22 мая на пресс-конференции, Пашинян сообщил, что Ереван может признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если Баку гарантирует права армян на этой территории.

По словам Пашиняна, 86 600 квадратных километров, которые Армения признает азербайджанской территорией, "включают Нагорный Карабах". При этом он добавил, что вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку — Степанакерт.

Одновременно Пашинян заявил о возможном выходе его страны из Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, этот вопрос находился на стадии обсуждения.