Банки, доллары, импорт. Байден сообщил о новых санкциях
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден выступил с речью и объявил о санкциях в отношении России из-за вторжения в Украину, сообщает Meduza.

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Они включают в себя:

  • Ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса;
  • Ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию на 50%;
  • Блокирующие санкции против четырех российских банков, включая ВТБ;
  • Ограничения на заимствования на рынках США и ЕС для крупнейших российских государственных компаний;
  • Санкции против российских чиновников, крупных бизнесменов и членов их семей.

США не будут вступать в войну против России, но разместят дополнительные силы в Европе для защиты стран НАТО.

"Эта агрессия не может остаться без ответа. Если так произойдет — последствия для Америки будут гораздо хуже, [чем повышение цен на газ]", — заявил Байден.

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