Бар в США содрал долларовые банкноты со стен, чтобы заплатить работникам

Стены бара Hott Leggz в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида были обклеены долларовыми банкнотами. Сейчас бар работает только на вынос, а стены пусты — владельцы бара решили пустить эти деньги на поддержку своих сотрудников, временно оставшихся без работы, пишет The Business Insider.

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Тысячи банкнот пойдут 22 работникам бара. "Мы всегда шутили: если что-то пойдет плохо, на крайний случай у нас есть деньги на стенах. Что ж, вот наихудший сценарий", — говорит совладелец бара Джулиана Содр.

По ее словам, на стенах оказалось чуть больше 10 тысяч долларов. Около ста долларов банки отказались принимать, потому что они оказались попорченными, а остальное удалось отклеить очень бережно.

"Я чувствую ответственность за 20 семей. Мой успех — это успех 22 человек, которые работают на меня", — говорит Содр.

По ее словам, клиенты очень тронуты решением хозяев бара и обещают прийти и наклеить новые долларовые купюры, когда станет можно. Некоторые даже готовы жертвовать бару деньги на банковскую карту.