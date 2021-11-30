Барбадос перестал быть монархией

Барбадос — островное карибское государство, главой которого официально до сих пор была королева Великобритании Елизавета II, — стал республикой. Занимавшая пост генерал-губернатора Сандра Мэйсон во вторник, 30 ноября, вступила в должность президента.

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На мероприятии присутствовал принц Уэльский Чарльз — официальный представитель королевы, наследник британского престола первой руки, а также преемник Елизаветы II в роли главы Содружества — добровольного объединения суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты.

Во время торжественной церемонии в столице — Бриджтауне — был поднят королевский штандарт, а в полночь по местному времени Мэйсон была приведена к присяге в качестве нового главы государства. Экс-генерал-губернатор объявила о формальном отказе от признания королевы Великобритании руководителем страны в сентябре 2020 года. "Пришло время полностью оставить наше колониальное прошлое позади", — заявила она. Конституция страны допускает подобный сценарий.

Получил независимость от Великобритании в 1966 году

Бывшая колония получила независимость от Великобритании в 1966 году, однако королева формально оставалась главой государства. Население страны составляет примерно 300 тыс. человек, при этом многие жители являются потомками рабов, которые были привезены на Карибы из Африки подданными Британской империи. Нынешний шаг фактически означает для них разрыв с колониальным наследием.

Елизавета II, 95-летняя королева Великобритании, остается официальным главой государства в 15 странах, включая Канаду и Австралию. По мнению экспертов, ее смерть может подтолкнуть многие из них к отказу от статус-кво.