Баскетболистку Бриттни Грайнер этапировали из СИЗО в колонию

Американская спортсменка, приговоренная к тюремному сроку в России, была отправлена в колонию в начале ноября, но у адвокатов нет с ней связи.

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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая приговорена в РФ по статьям о хранении и контрабанде наркотиков, 4 ноября этапировали из следственного изолятора (СИЗО) в колонию. Об этом адвокаты Грайнер заявили журналистам в среду, 9 ноября.

Как отмечают представители спортсменки, с тех пор у них нет связи с Грайнер и данных о том, куда именно ее отправили. "Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания. В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется", — указывают адвокаты.

По закону они, как и посольство США, должны быть уведомлены о местонахождении Грайнер после ее прибытия в место заключения.

Апелляции ни к чему не привели

В конце октября Московский областной суд счел законным приговор Грайнер, вынесенный ей ранее Химкинским судом — 4 августа тот приговорил спортсменку к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей (16,3 тыс. евро), признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотических средств.

При этом судья сообщила, что апелляционная инстанция по представлению гособвинения пересчитала время нахождения баскетболистки под стражей. День в СИЗО зачтен как полтора в колонии — вместо дня за день, как это ранее сделал суд первой инстанции. Таким образом Грайнер предстоит провести в колонии около восьми лет.

Россия хочет обменять Грайнер на контрабандиста и убийцу

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево из-за вейпов с гашишным маслом в ее багаже, и с тех пор, по данным СМИ, администрация США не раз предлагала РФ обменять спортсменку и осужденного в России за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана на гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего срок в США за торговлю оружием.

Переговоры прошли безрезультатно, так как Москва, предположительно, потребовала от США добавить в сделку по обмену Грайнер и Уилана на Бута еще одного россиянина — Вадима Красикова, которого в Германии признали виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Он находится в заключении в Германии и в начале ноября был переведен из тюрьмы строгого режима в другое учреждение.

Вашингтон же еще летом заявлял, что добавить Красикова к обмену было бы проблематично, в первую очередь, из-за того, что он отбывает наказание в третьей стране. После этого власти США указали, что получили "вероломный" и "несерьезный" ответ от РФ на предложение об обмене, но не раскрыли его деталей.