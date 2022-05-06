Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Невзорова
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (в России внесен в реестр СМИ-"иноагентов") по уголовному делу о распространении дезинформации о российской армии.

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Ранее МВД объявило Невзорова в розыск. Сам Невзоров, который находится за пределами России, назвал это высшим орденом, о котором можно мечтать.

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BBC News Русская служба:

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