"Бастуй, зятек, теща поддерживает". Что происходит в Беларуси в первый день "общенациональной забастовки"

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка, к которой призвала Светлана Тихановская. Ее первый день получился довольно хаотичным: закрылись десятки магазинов, кафе и ресторанов; забастовали студенты нескольких вузов. На промышленных предприятиях бастуют, но не целыми коллективами. Протестующие вновь вышли на улицу.

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По данным независимых белорусских СМИ, с утра 26 октября в разных городах страны в той или иной форме забастовки и протестные акции начались на сотнях предприятий.

Требования забастовки: отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия со стороны милиции и освобождение всех политических заключенных.

О ситуации на промышленных предприятиях подтвержденной информации нет. По данным местных СМИ и оппозиционных телеграм-каналов, на Минском тракторном заводе день начался с того, что рабочие прошли колонной по цехам с призывом "Присоединяйся!".

Бастующие есть и на ведущих заводах страны: электротехническом, заводе колесных тягачей, производителе холодильников "Атлант", а также на крупнейшем предприятии по выпуску минеральных удобрений "Гродно Азот".

По данным Радио "Свобода", на "Гродно Азоте" милиция задержала от пяти до десяти человек, призывавших к забастовке. На территорию предприятия вводили ОМОН, но над главным корпусом развевалось красно-белое знамя оппозиции.

При этом, помощник министра промышленности Беларуси Чеслав Шульга заявил, что все заводы "работают, как всегда". В пресс-службе "Белаза" сообщили агентству РИА Новости, что завод работает в штатном режиме.

В Минске не открылись больше пяти десятков кафе и ресторанов. На дверях некоторых появились таблички "технический перерыв" или просто "закрыто".

Студенты в вузах начали акции неповиновения. Больше двух сотен студентов первого и второго курсов пришли в главное здание Белорусского госуниверситета и объявили сидячую забастовку. К ним пытались примкнуть студенты старших курсов, которые пришли ко второй паре, но в здание унПохожая ситуация в медицинском университете, национальном техническом университете, университете информатики и электроники. Героем социальных сетей 26 октября стал преподаватель минского лингвистического университета. В ответ на крики студентов "Позор" и "Пошел вон!" он весьма артистично показал молодым людям средние пальцы с двух рук.

Пресс-секретарь министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая назвала студенческие выступления "точечными, не массовыми". А сам министр Игорь Карпенко заявил агентству государственных новостей "Белта", что акции студентов начинают приобретать "неприкрытые формы агрессии" и будут пресекаться "применением нормативно-правовых мер".

Более пятисот человек были задержаны на акциях протеста 25 октября. Несмотря на это новые марши оппозиции начались с утра понедельника.

Сначала на улицы вышли пенсионеры (одна из женщин несла плакат "Бастуй, зятек, теща поддерживает") и студенты. Несколько тысяч человек прошли по тротуарам проспекта Независимости.

Ожидается, что в течение дня по всей Беларуси люди будут выстраиваться в цепи солидарности с теми, кто начал забастовку. А на 18.00 запланирована всеобщая акция протеста, ее детали пока неизвестны (этот текст будет обновляться по мере развития событий).

Александр Лукашенко, по сообщению телеграм-канала "Пул первого", работает в обычном для себя режиме. В канале, который уже давно является основным источником новостей о белорусском президенте, появилась такая запись: "Президент, как и все здравомыслящие белорусы, сегодня на работе. А вы думали, бастует? 😉 С самого утра Первый [Лукашенко] во Дворце Независимости. Подготовка ВНС [Всебелорусского народного собрания] на носу, да и на этой неделе повестка очень насыщенная🔥".