Baza: ни одно из тел погибших при крушении самолета Пригожина пока не опознано

Тела людей, находившихся на борту разбившегося накануне в Тверской области РФ самолета, который принадлежал основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, пока что не опознаны. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

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По данным неназванных собеседников Baza, биологический материал погибших направлен в Москву для проведения генетической экспертизы.

"Тела сильно обгорели. Кроме того, многие части тел были оторваны во время крушения", — отмечается в публикации.

Ранее издания "Фонтанка" и Msk1.ru сообщили, что в бюро медэкспертизы Тверской области были доставлены тела Пригожина и других погибших в авиакатастрофе.

Накануне вечером в Тверской области упал частный самолет, принадлежавший основателю "Вагнера". По данным Росавиации, в списке пассажиров значились десять человек, в том числе сам Пригожин, командир наемников Дмитрий Уткин и другие руководители ЧВК. Находились ли они на борту, официально не подтверждено.

Гибель Пригожина подтвердили "в том или ином виде" шесть собеседников "Русской службы BBC" среди "вагнеровцев". Телеканал AlJazeera со ссылкой на собственные источники в ЧВК утверждает, что рядом с одним из тел был найден телефон Пригожина.

Официальные версии причин случившегося пока что также не озвучены. Telegram-канал Shot со ссылкой на анонимный источник сообщает, что следствие рассматривает версию, согласно которой крушение произошло в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в отсек шасси самолета.