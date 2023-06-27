BBC и OCCRP: высшие сирийские чиновники связаны с торговлей наркотиками

Совместное расследование "Арабской службы Би-би-си" и сети журналистских расследований OCCRP выявило новые связи между оборотом синтетического наркотика каптагона и ведущими представителями сирийских вооруженных сил и членами семьи президента Башара Асада.

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Каптагон — торговое название лабораторного препарата, впервые синтезированного в 1960-х годах в качестве альтернативы амфетамину и метамфетамину, которые в то время использовали для лечения нарколепсии, усталости и поведенческих расстройств.

Каптагон популярен в странах Европы, Азии и Африки. В последнее время этот наркотик, вызывающий сильную зависимость, распространился на Ближнем Востоке, его называют "кокаином для бедных", а также "наркотиком джихада".

В течение последнего года журналисты "Би-би-си" отслеживали попытки ливанской и иорданской армии пресечь контрабанду каптагона в их страны из Сирии.

В списке людей, против которых в марте Великобритания, США и Евросоюз ввели санкции, — двое двоюродных братьев президента Асада, подозреваемых в причастности к торговле каптагоном. Но расследование "Би-би-си" обнаружило доказательства, указывающие на причастность и других высокопоставленных сирийских чиновников к торговле наркотиком — помимо тех, кто уже попал в санкционные списки.

Правительство Сирии не ответило на просьбу "Би-би-си" о комментарии. Однако ранее оно отрицало свою причастность к торговле наркотиками.

В июле 2022 года в городе Сувейда на юге Сирии боевики из конкурирующей группировки захватили штаб-квартиру Раджи Фальхута, лидера ополчения, поддерживающего режим. Они нашли пакеты с таблетками каптагона, упакованными для распространения, и аппарат, который мог использоваться для производства таблеток, а также удостоверение личности сирийского военного Фальхута и незаблокированный мобильный телефон.

Получив эксклюзивный доступ к телефону, журналисты "Би-би-си" обнаружили переписку между Фальхутом и неким ливанцем по имени Абу Хамза, в которой они обсуждали покупку аппарата для прессования таблеток. В мобильном телефоне есть чат от августа 2021 года, где Фальхут и Абу Хамза обсуждали, как переправить этот аппарат из Ливана в Сирию.

Раджи Фальхут с Абу Хамзой и скриншот их переписки (Фото: BBC News)

"Би-би-си" удалось установить настоящее имя "Абу Хамзы" — это Хуссейн Риад Файтруни. Местные журналисты сообщили, что он связан с "Хезболлой", которая, в свою очередь, поддерживает тесные связи с сирийским правительством.

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Бойцы "Хезболлы" в значительной мере помогли сирийскому правительству переломить ход гражданской войны и, по имеющимся данным, присутствуют на всей территории Сирии. Их давно обвиняют в причастности к торговле наркотиками, но "Хезболла" всегда это отрицала. Получить комментарии у представителей "Хезболлы", как и у Фальхута и Фейтруни, "Би-би-си" не удалось.

Журналисты "Би-би-си" смогли поговорить с сирийскими военными в контролируемом правительством городе Алеппо.

Один из солдат, беседовавший с нами на условиях анонимности, рассказал, что ежемесячная зарплата его сослуживцев составляет менее 150 тысяч сирийских фунтов (около 55 евро). По его словам, многие военные начали торговать наркотиками ради дополнительного заработка, и это стало для них регулярным источником дохода.

"Нам не разрешали ходить на завод, — рассказал он. — Они выбирали место встречи, и мы покупали каптагон у "Хезболлы". Мы получали товар и координировали свои действия с Четвертой дивизией, чтобы облегчить наше передвижение".

В казарме сирийских вооруженных сил в провинции Алеппо (Фото: BBC News)



Четвертая дивизия — это элитное подразделение сирийской армии, охраняющее правительство от внутренних и внешних угроз. С 2018 года ее официально возглавляет Махер Асад, младший брат президента Асада.

Махер Асад находится под санкциями Запада за жестокие репрессии против демонстрантов во время гражданской войны в Сирии. Его также подозревают в предполагаемом применении химического оружия. Считается, что под его руководством Четвертая дивизия превратилась в крупного экономического игрока.

Один из бывших офицеров, дезертировавший из сирийской армии, рассказал "Би-би-си", что многие офицеры и простые солдаты Четвертой дивизии также прирабатывают контрабандой и торговлей наркотиками. По его словам, машины офицеров части транспортируют экстремистов, оружие и наркотики, поскольку могут свободно проезжать через контрольно-пропускные пункты.

Махер Асад (слева) и президент Башар Асад в 2000 году (Фото: AFP)

По мнению ряда аналитиков, экономика Сирии, разрушенная многолетней войной, сейчас поддерживается на плаву во многом благодаря торговле каптагоном.

"Масштаб доходов […] затмевает государственный бюджет Сирии, — сказал в интервью "Би-би-си" Джоэл Рэйберн, бывший специальный посланник США в Сирии. — Если доходы от каптагона серьезно сократятся или пропадут, не думаю, что режим Асада сможет это пережить".

"Би-би-си" обнаружила новые доказательства участия семьи Асадов в бизнесе.

В 2021 году после того, как в Малайзии была изъята огромная партия каптагона, в Ливане начался суд над ливано-сирийским бизнесменом Хасаном Дакку, которого ливанская пресса прозвала "королем каптагона". Партия, содержащая почти 100 млн таблеток, предназначалась для Саудовской Аравии, где ее уличная стоимость оценивалась в 1-2 млрд долларов.

По словам одного из судей, принимавших участие в закрытом процессе, большинство доказательств было получено из прослушки телефонных разговоров Дакку с контрабандистами.

На суде Дакку заявил, что сотрудничает с Четвертой дивизией сирийской армии в борьбе с торговцами каптагоном, и в качестве доказательства предъявил удостоверение личности сотрудника Четвертой дивизии. Дакку заявил "Би-би-си", что невиновен и что суд не нашел доказательств его причастности к торговле каптагоном.

В итоге его признали виновным в торговле людьми, однако доказательств его причастности к торговле каптагоном найдено не было. Но среди 600 страниц дела журналисты "Би-би-си" обнаружили серию скриншотов переписки Дакку в вотсапе с неким человеком, которого тот называл "Босс".

Высокопоставленные сирийские чиновники подтвердили, что номер принадлежал генерал-майору Гассану Билалу. На наши звонки генерал не ответил.

Генерал Билал — заместитель Махера Асада в Четвертой дивизии и, насколько известно, руководит его отделом безопасности.

Махер Асад (слева) и Гассан Билал (Фото: BBC News)

В переписке Дакку обсуждал с Боссом перевозку "товара" в сирийский город Сабура, где находится крупная база Четвертой дивизии, а также продление допуска к секретным данным.

Если Босс — это действительно генерал Билал, то эта переписка позволяет предположить, что один из высокопоставленных офицеров сирийской армии связан с многомиллиардным оборотом каптагона. На просьбу "Би-би-си" о комментарии Билал не ответил.

В мае Сирию восстановили в Лиге арабских государств, и президент Асад впервые за 10 лет принял участие в ее заседании. Однако вопрос о том, насколько сильное давление международное сообщество сможет оказать на режим Асада, чтобы прекратить контрабанду каптагона, остается открытым.