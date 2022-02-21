BBC: Указ Путина и передвижения российских войск
Foto: AFP/Scanpix

Путин поручил Минобороны "поддержать мир" в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами.

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В соцсетях вскоре после заявления Путина стали появляться неверифицированные пока кадры передвижения российских войск.

Как сообщается, этот конвой с военными направляется в ДНР. Но независимо подтвердить маршрут этих передвижений пока нет возможности.

Тем временем "Интерфакс" сообщает, что президент Путин подписал указ, предписывающий вооруженным силам РФ обеспечить "поддержание мира" на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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